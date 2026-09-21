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Царьград

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Атака медведей: Чиновники снова делают вид, что проблема решится сама. А люди гибнут

Атака медведей: Чиновники снова делают вид, что проблема решится сама. А люди гибнут

К сентябрю 2026 года проблема выхода бурых медведей к людям в Сибири и на Дальнем Востоке перестала выглядеть как обычная сезонная активность.

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