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Бюджет Забайкалья: доходы выросли на 13,5 миллиарда, но дефицит достиг 12,2 миллиарда

Бюджет Забайкалья: доходы выросли на 13,5 миллиарда, но дефицит достиг 12,2 миллиарда

Минфин Забайкальского края внёс в краевой парламент законопроект с поправками в бюджет на текущий год.

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