Общественники и партии подписали соглашение о наблюдении за выборами 8 сентября

МОСКВА, 12 августа, ФедералПресс. В Общественной палате прошло подписание соглашения с парламентскими и непарламентскими политическими партиями по вопросам организации независимого наблюдения на выборах в регионах РФ.
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