Шесть балконов жилого дома рухнули ночью в Орловской области

В селе Ярище Колпнянского района Орловской области произошел инцидент, вызвавший широкий резонанс. Ночью 11 января в одной из трехэтажек обрушились лоджии, о чем сообщили представители регионального Управления МЧС.
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