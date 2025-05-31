Азиатские рынки снизились на фоне опасений по экономике США и пошлин Трампа

Основные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона завершили пятничные торги преимущественно в минусе. Инвесторов беспокоят замедление экономики США, инфляционные риски и неопределенность вокруг "взаимных пошлин" администрации Трампа.
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