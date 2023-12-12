Бывшая возлюбленная Немцова Одинцова озвучила стоимость ужина с ней в Сети

Каждый мечтает о том, чтобы встретить Новый год в компании известной личности, и теперь такая возможность открыта для всех желающих: есть шанс отпраздновать Новый год вместе с телеведущей и бывшей возлюбленной первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова — Екатериной Одинцовой.
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