Бывшая возлюбленная Немцова Одинцова озвучила стоимость ужина с ней в Сети

Каждый мечтает о том, чтобы встретить Новый год в компании известной личности, и теперь такая возможность открыта для всех желающих: есть шанс отпраздновать Новый год вместе с телеведущей и бывшей возлюбленной первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова — Екатериной Одинцовой.