В России падает спрос на автомобили: эксперт назвал причину, о которой думают немногие

Эксперт назвал причину падения спроса на автомобили в России, о которой думают немногие.Падение авторынка в России связано не только с увеличением утильсбора и высокими процентными ставками по кредитам, но и с влиянием депозитов.
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