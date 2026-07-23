Росстат зафиксировал сильнейший за 20 лет обвал выпуска нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в России продолжает снижаться рекордными темпами. По данным Росстата, в июне выпуск кокса и нефтепродуктов сократился еще на 12% по сравнению с маем и оказался на 21,7% ниже уровня прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии