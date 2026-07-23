MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Росстат зафиксировал сильнейший за 20 лет обвал выпуска нефтепродуктов

Росстат зафиксировал сильнейший за 20 лет обвал выпуска нефтепродуктов

Производство нефтепродуктов в России продолжает снижаться рекордными темпами. По данным Росстата, в июне выпуск кокса и нефтепродуктов сократился еще на 12% по сравнению с маем и оказался на 21,7% ниже уровня прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии