Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Арестович раздолбал ВСУ, нахваливая армию СССР

Арестович раздолбал ВСУ, нахваливая армию СССР

Украинская армия неспособна учиться на полученном опыте. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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