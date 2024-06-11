Арестович раздолбал ВСУ, нахваливая армию СССР

Украинская армия неспособна учиться на полученном опыте. Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».