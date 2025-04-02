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Царьград

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Более 6 тысяч дел: Украина обвиняется в применении запрещённых методов войны

Более 6 тысяч дел: Украина обвиняется в применении запрещённых методов войны

Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила более 6 тысяч уголовных дел против Украины по фактам применения запрещённых методов ведения войны.

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