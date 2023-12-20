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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 30 из 33 бросков «Вегаса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я в 4 последних играх

«Каролина» обыграла «Голден Найтс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин одержал 3-ю победу в 4 последних играх, в которых суммарно пропустил 6 шайб.

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