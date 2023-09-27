Американское издание: для сдерживания в космосе требуется больше, чем просто спутниковая группировка Silent Barker

Недавно, с запуском на орбиту Национальным разведывательным управлением и Космическими силами США критически важной спутниковой группировки Silent Barker, руководитель командования космических систем ВВС США генерал-лейтенант Дж.
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