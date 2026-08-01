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Новости Тамбова

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Что изменится в жизни тамбовчан с 1 августа

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 августа

С 1 августа 2026 года вступает в силу ряд новых законов и правил. Они затронут налоговые уведомления, пенсии работающих граждан, правила маркировки товаров, штрафы для управляющих компаний и другие сферы жизни.

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