Нонсенс полнейший: тюменские депутаты не согласны с федеральным законом о пенсиях

В Тюмени на заседании комитета по соцполитике в областной думе члены комитета с удивлением узнали о норме федерального закона, которая предполагает, что ребенок-инвалид, потерявший кормильца, может оформить только одну пенсию.
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