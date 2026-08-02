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«Я сбиваюсь со счета!»: супруга Алека Болдуина откровенно о том, как теряется в именах своих семерых детей

«Я сбиваюсь со счета!»: супруга Алека Болдуина откровенно о том, как теряется в именах своих семерых детей

Супруга Алека Болдуина призналась, что путает имена детей Хилария Болдуин, жена голливудского актёра, в эфире подкаста рассказала, что в многодетной семье она нередко забывает, как зовут того или иного ребёнка, и даже перебирает все имена, пока не доберётся до нужного.

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