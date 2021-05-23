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«Несусветная жара»: Вильфанд рассказал о погоде в начале недели

«Несусветная жара»: Вильфанд рассказал о погоде в начале недели

Дневные температуры воздуха побьют все рекорды.С понедельника во многих регионах России начинается период «несусветной жары» — это тот отрезок времени, когда дневные температуры воздухе перескочат через 30-градусную отметку со знаком «плюс».

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