«Несусветная жара»: Вильфанд рассказал о погоде в начале недели

Дневные температуры воздуха побьют все рекорды.С понедельника во многих регионах России начинается период «несусветной жары» — это тот отрезок времени, когда дневные температуры воздухе перескочат через 30-градусную отметку со знаком «плюс».
Дневные температуры воздуха побьют все рекорды.С понедельника во многих регионах России начинается период «несусветной жары» — это тот отрезок времени, когда дневные температуры воздухе перескочат через 30-градусную отметку со знаком «плюс».
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