Каждый раз, когда я оказываюсь перед выбором гарнира на ужин, внутренний диалог повторяется примерно одинаково: гречка кажется слишком привычной, рис — лёгким, но не всегда сытным, макароны манят вкусом, а картофель ассоциируется с чем-то уютным, но будто бы не самым полезным.
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