Каждый раз, когда я оказываюсь перед выбором гарнира на ужин, внутренний диалог повторяется примерно одинаково: гречка кажется слишком привычной, рис — лёгким, но не всегда сытным, макароны манят вкусом, а картофель ассоциируется с чем-то уютным, но будто бы не самым полезным.