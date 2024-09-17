Полиция выявила схему обмана посетителей бара в Санкт-Петербурге

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ – мошенничество В Санкт-Петербурге полиция Центрального района приостановила реализацию мошеннической схемы по обману посетителей бара на Суворовском проспекте.
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