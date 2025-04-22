Настоящий патриот России с Кавказа высказал своё мнение относительно межнациональных отношений

ВИ

Виктория Иванова

Видит Бог, что мы русские доверчивы и ответны на доброту, отчего нам и садятся на голову всякие негодяи. И мы конечно же за мирное существование с соседями по стране, но нельзя этим злоупотреблять, а они злоупотребляют. Вот в чём загвоздка. А вообще мы бы с радостью. 🤷‍♀️