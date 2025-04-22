Театр абсурда
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Театр абсурда

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Настоящий патриот России с Кавказа высказал своё мнение относительно межнациональных отношений

Настоящий патриот России с Кавказа высказал своё мнение относительно межнациональных отношений

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась видеозапись с кавказцем, который призвал коренных жителей России к сплочённости.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Видит Бог, что мы русские доверчивы и ответны на доброту, отчего нам и садятся на голову всякие негодяи.  И мы конечно же за мирное существование с соседями по стране, но нельзя этим злоупотреблять, а они злоупотребляют. Вот в чём загвоздка. А вообще мы бы с радостью.  🤷‍♀️
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16 час.
Сергей Киселев
Объединяться  надо  КОРЕННЫМ  НАРОДАМ!  Парень  прав  на  100%...К  некоренным - относиться  осторожно....Лучше  их  вообще  в  Россию  пускать  временно - как  в  Арабских  эмиратах!  Дружить  с  Узбекистаном,  Таджикистаном и др.  республиками,  не  входящими  в  состав  России - не   &quot;В ЗАСОС&quot;,  как  наш  МИД!
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11 час.
Alex Nемо
Вы видимо не поняли - в статье идёт речь о КОРЕННЫХ народах России в первую очередь. А уж если прислушаются и пришлые, то и вовсе парень прав!
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9 час.
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