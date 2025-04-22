ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи В социальных сетях и телеграм-каналах распространилась видеозапись с кавказцем, который призвал коренных жителей России к сплочённости.
Настоящий патриот России с Кавказа высказал своё мнение относительно межнациональных отношений
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Видит Бог, что мы русские доверчивы и ответны на доброту, отчего нам и садятся на голову всякие негодяи. И мы конечно же за мирное существование с соседями по стране, но нельзя этим злоупотреблять, а они злоупотребляют. Вот в чём загвоздка. А вообще мы бы с радостью. 🤷♀️
Ответить
16 час.
Сергей Киселев
Объединяться надо КОРЕННЫМ НАРОДАМ! Парень прав на 100%...К некоренным - относиться осторожно....Лучше их вообще в Россию пускать временно - как в Арабских эмиратах! Дружить с Узбекистаном, Таджикистаном и др. республиками, не входящими в состав России - не "В ЗАСОС", как наш МИД!
Ответить
11 час.
Alex Nемо
Вы видимо не поняли - в статье идёт речь о КОРЕННЫХ народах России в первую очередь. А уж если прислушаются и пришлые, то и вовсе парень прав!
Ответить
9 час.
Свежие комментарии