На Онежской открылась «Библиотека трубачей»

В библиотеке №44 им. В.Г. Короленко открылась первая в России «Библиотека трубачей». В большом зале представлены ноты, книги, пластинки, диски, связанные с медными духовыми инструментами, есть уникальные экспонаты и есть сценическое пространство, где будут проходить концерты, выставки, фестивали и даже репетиционный коворкинг.