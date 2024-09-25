На Онежской открылась «Библиотека трубачей»

В библиотеке №44 им. В.Г. Короленко открылась первая в России «Библиотека трубачей». В большом зале представлены ноты, книги, пластинки, диски, связанные с медными духовыми инструментами, есть уникальные экспонаты и есть сценическое пространство, где будут проходить концерты, выставки, фестивали и даже репетиционный коворкинг.
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