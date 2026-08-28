Ветеран СВО из Лаишевского района возрождает футбольную лигу

Ветеран специальной военной операции Денис Маратканов, получивший тяжелое ранение в ходе боевых действий, возвращается к активной жизни и развитию спорта в родном районе при поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
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