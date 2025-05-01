На Украине назвали сроки создания инвестиционного фонда по сделке с США

Инвестиционный фонд, создание которого предусмотрено договором о полезных ископаемых между украинскими и американскими властями, должен заработать через 1-1,5 месяца после ратификации документа в Верховной Раде.
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