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Царьград

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Mundo Deportivo: «Реал» подписал Диоманде на 7 лет за €230 млн

Mundo Deportivo: «Реал» подписал Диоманде на 7 лет за €230 млн

Мадридский «Реал» подписал семилетний контракт с ивуарийским защитником Яном Диоманде из «Лейпцига». Стоимость сделки вместе с зарплатой и налогами составит около €230 млн.

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