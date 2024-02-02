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Жительница Набережных Челнов, желая заработать на маркетплейсе, лишилась крупной суммы денег

В дежурную часть УМВД России по г.Набережные Челны обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что в одном из мессенджеров от неизвестного ей поступило рекламное сообщение о дополнительном заработке в сети Интернет.

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