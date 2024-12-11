Количество обращений от граждан уже превысило 400 тысяч

— 19 декабря. Операторы колл-центра уже приняли свыше 417 тыс обращений, сообщают «Вести». Ранее секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что граждане пресс проявляют большой интерес к предстоящему большому разговору с президентом прямую линию отправляют женщинам.
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