Морган назвал Роналду лучшим в истории после ухода Месси из сборной

Британский телеведущий Пирс Морган после объявления Лионеля Месси о завершении карьеры в сборной Аргентины заявил, что многолетний спор о лучшем футболите в истории окончательно решен в пользу Криштиану Роналду.
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