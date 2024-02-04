В России прокомментировали удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Депутат Журова назвала удар ВСУ по Лисичанску очередным запугиванием Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске — это очередное запугивание со стороны Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.