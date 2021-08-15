Евроукры объявили своей перемогой запуск американской ракеты с российским двигателем

Политика как она естьПрогрессЕвроукры объявили своей перемогой запуск американской ракеты с российским двигателем Победными реляциями по поводу запуска ракеты-носителя Antares разразились цеевропейские СМИ.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ВайсДля укров это факт, этого достаточно.Алексей СафроновНаверное не меня одного удивляет, что отдельно, как само по себе человеческой личности, среди украинцев (правда в основном русских украинцев) встречается много умных, талантливых и просто хороших работящих людей? Однако, когда речь заходит о тех, кто тем или иным способом оказывается у ВЛАСТИ (и не только государственной), то, вроде бы, эта же самая особь прямоходящая оказывается или подлецом, или самым настоящим дерьмом?ААлексейДа пусть хвалятся, хоть "шерсти клок".Валерий ФедосеевПусть селюки потешат своё самолюбие. Что-то реально создать они неспособны, разве что насрать под дверь соседу.Евгений НатесовВалерий Федосеев трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВИВладимир ИвановНу-у...Ракета полетела? И хорошо. Пусть летит. Самое главное. Эта ракета, надо полагать, не последняя.Александр ЛагуткинС небратьями всё и так понятно, даже не обсуждается. Пусть убогие хоть чем-то потешатся. Аплодисменты им за то, что хоть бак смогли сварить. Нехай скачут дальше! Но, вот хоть кто-нибудь бы объяснил на каком "высокотехнологичном" пердячем пару американцы летали на луну, если у них до сих пор нет движка способного просто вывести ракету даже на околоземную орбиту? Какая луна!? Тем более возврат с неё!? Они до сих пор покупают РД-181 российского производства, чтобы добраться хотя бы до МКС.ААлексейА Вы действительно верите, что они летали на Луну? По моему, только "тупые" по Задорнову М.Н. в это верят.Александр ЛагуткинВы это у меня спрашиваете? Я вроде ответил в своем комментарии. Вопрос ваш скорее к небратьям. Это для них пиндосы почти боги.ААлексейНу извините, не понял.Александр ЛагуткинБывает.Комментировать
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