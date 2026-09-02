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Мужчина сделал сыну костюм "Колобка" из подручных материалов

Мужчина сделал сыну костюм "Колобка" из подручных материалов

В сети набирает популярность видео об отце, который вспомнил о костюмированном утреннике в детском саду незадолго до его начала.

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