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Орловские новости

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Жителя Орла обвиняют в призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

Жителя Орла обвиняют в призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

Следствие установило, что мужчина разместил в интернете публикации с призывами к насилию и терроризму, а также распространил ложную информацию о действиях российской армии.

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