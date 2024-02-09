Карлсон спросил Путина о судьбе доллара

Американский доллар объединил весь мир во многом, возможно ли его исчезновение как резервной валюты, спросил журналист Такер Карлсон российского президента Владимира Путина в ходе интервью, опубликованном 9 февраля.
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