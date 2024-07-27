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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Реала» Чус Матео работал вместе с «Торонто» во время Летней лиги НБА

Испанский специалист присоединился к команде «Торнто» в Лас-Вегасе. Участие Матео рассматривалось как стратегический шаг, направленный на объединение европейской тренерской философии с подходом НБА, что потенциально могло бы способствовать созданию уникальной среды обучения как для игроков, так и для персонала.

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