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Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Стали известны подробности назначения Макроном нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не хотел назначать Франсуа Байру на пост премьер-министра страны, но тот пригрозил прекратить поддержку французского лидера, если не получит должность главы правительства республики.

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