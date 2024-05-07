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В Москве возобновят подачу тепла в жилые дома и соцобъекты

В Москве возобновят подачу тепла в жилые дома и соцобъекты. Как отметил столичный мэр Сергей Собянин, это связано с тем, что в ближайшие дни в городе сохранится холодная погода, а в ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений.

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