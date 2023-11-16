Учёные нашли связь между болезнями сердца и пищевой аллергией

Учёные из США провели масштабное исследование и выяснили, что люди, у которых вырабатываются антитела на молочные продукты и другие аллергены (причём явно выраженных симптомов аллергии может и не быть), чаще других рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.