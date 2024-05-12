ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.