СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Лариса Голубицкая
    Побольше таких памятников нужно!!!Памятник Сталину ...
  • Иосиф Калинин
    Идиотская статейка! Видимо, придумывать оправдание мигрантскому засилию становится все труднее.ДаёшРивалюцию! Ти...
  • Silver Kont
    Нехуй черножопых обелять и с кондиционером полоскать.... Как были ишаки бесхвостые, так и остались...ДаёшРивалюцию! Ти...

ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!

Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.

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Комментарии
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Silver Kont
Нехуй черножопых обелять и с кондиционером полоскать.... Как были ишаки бесхвостые, так и остались...
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Идиотская статейка! Видимо, придумывать оправдание мигрантскому засилию становится все труднее.
Ответить
1 час.

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