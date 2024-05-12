Качнутьрашку ну хоть на чём-нибудь!!! Не вышло на А-ааа Весьмирпротифнас, Мыгаладаим!!! Не получилось на ВиздеПридатили!!! Тоже не сыграло противостояние «нью-белых» с «нью-красными» и попытка размусолить национальную карту внутри.
ДаёшРивалюцию! ТиперьПатамуштаМигранты!
Комментарии
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Silver Kont
Нехуй черножопых обелять и с кондиционером полоскать.... Как были ишаки бесхвостые, так и остались...
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6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Идиотская статейка! Видимо, придумывать оправдание мигрантскому засилию становится все труднее.
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1 час.
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