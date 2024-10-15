Александр Волков: "Компания BitRiver переработала 150 млн кубометров попутного нефтяного газа для майнинга BTC"

Заместитель гендиректора по финансам и инвестициям компании BitRiver, Александр Волков, сообщил, что с января 2023 года по октябрь 2024 года фирма переработала более 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) для добычи биткоина.