Александр Волков: "Компания BitRiver переработала 150 млн кубометров попутного нефтяного газа для майнинга BTC"

Заместитель гендиректора по финансам и инвестициям компании BitRiver, Александр Волков, сообщил, что с января 2023 года по октябрь 2024 года фирма переработала более 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) для добычи биткоина.
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