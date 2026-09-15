ТРАМПУ НЕЧЕМ КРЫТЬ: РОССИЯ ПОЛУЧАЕТ ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ

▪️Как успехи русского солдата превращаются в переговорный ресурс Москвы на площадках ШОС, БРИКС и АТЭС▪️Что такое российская «золотая акция» и почему без позиции Москвы становится невозможно договориться ни с Китаем, ни с Ираном▪️Как энергия, продовольствие, удобрения и транспортные коридоры превращают БРИКС в реальную альтернативу западной системе▪️ Почему следующий «засадный полк» может оказаться цифровым, и кто остановит ИИ, решивший, что человек ему больше не нуженОб этом в новом выпуске авторской программы Анны Шафран Стратегия национальной безопасности.