Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ТРАМПУ НЕЧЕМ КРЫТЬ: РОССИЯ ПОЛУЧАЕТ ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ

▪️Как успехи русского солдата превращаются в переговорный ресурс Москвы на площадках ШОС, БРИКС и АТЭС▪️Что такое российская «золотая акция» и почему без позиции Москвы становится невозможно договориться ни с Китаем, ни с Ираном▪️Как энергия, продовольствие, удобрения и транспортные коридоры превращают БРИКС в реальную альтернативу западной системе▪️ Почему следующий «засадный полк» может оказаться цифровым, и кто остановит ИИ, решивший, что человек ему больше не нуженОб этом в новом выпуске авторской программы Анны Шафран Стратегия национальной безопасности.

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