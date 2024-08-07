Полюбили Мальдивы и Дубай: на какие курорты кроме Турции и Египта летают омские туристы. Больше всего человек за эти годы отправилось по готовым турам в Турцию.
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Полюбили Мальдивы и Дубай: на какие курорты кроме Турции и Египта летают омские туристы. Больше всего человек за эти годы отправилось по готовым турам в Турцию.