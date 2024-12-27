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Эмбарго ЕС на сжиженный российский газ обрушил цены на топливо на внутреннем рынке

Эмбарго ЕС на сжиженный российский газ обрушил цены на топливо на внутреннем рынке

То, что в западном мире зовут «последствиями санкций», оборачивается пользой для внутреннего рынка. Насыщаются потребности местных клиентов, а также уменьшается финансовое давление при использовании оставшихся ресурсов.

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