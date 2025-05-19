Ставки по вкладам в России превышают 19% в 2025

На нашем портале опубликован рейтинг депозитов, по которым эффективная ставка превышает 19% годовых.«Новые деньги», Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ)Срок — 367 днейМинимальный взнос — 50 000 рублейДоходность — 20,5%«МТС Вклад плюс», МТС Банк Срок — 367 днейМинимальная сумма — 10 000 рублейСтавка — 20,01%«Новые деньги», Газпромбанк Срок — 367 днейМинимальная сумма — 15 000 рублейПроцентная ставка — 20%«Максимальный доход (в конце срока)», Металлинвестбанк Срок — 367 днейМинимальный взнос — 100 000 рублейСтавка — 20%«Доход», Уралсиб Срок — 367 днейМинимальный вклад — 100 000 рублейСтавка — 19,9%«ДОМа лучше», Банк ДОМ.
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