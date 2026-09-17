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Калужские новости

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В Калужской области более 2,4 тысячи человек впервые проголосуют на выборах Госдумы

В Калужской области более 2,4 тысячи человек впервые проголосуют на выборах Госдумы

На выборах в Госдуму в Калужской области впервые проголосуют 2444 человека, а число участников досрочного электронного голосования выросло до 79 тысячНа предстоящих выборах в Государственную Думу России 2 тысячи 444 человека в Калужской области получат возможность голосовать впервые.

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