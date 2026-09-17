В Калужской области более 2,4 тысячи человек впервые проголосуют на выборах Госдумы

На выборах в Госдуму в Калужской области впервые проголосуют 2444 человека, а число участников досрочного электронного голосования выросло до 79 тысячНа предстоящих выборах в Государственную Думу России 2 тысячи 444 человека в Калужской области получат возможность голосовать впервые.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ В комплектацию Се...
- A ГЕРОФАРМ снизила ...
- ДМ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым