Инвесторы сосредоточились на данных из Китая и США – цены на нефть слегка поднялись Татьяна АрестоваНа торгах 30 декабря цены на нефть немного выросли на фоне низкой торговой активности в праздничный период перед концом года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии