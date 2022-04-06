Женщину изнасиловали и ограбили в Алматинской области

Ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании и ограблении 39-летней женщины. В пресс-службе Алматинской области сообщили, что 2 марта в Жамбылскую районную полицию обратилась одна из местных жительниц с заявлением об изнасиловании и грабеже.