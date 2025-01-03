Пленный солдат ВСУ заявил об отправке на фронт военных без подготовки

Находящийся в российском плену военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Хавалиц рассказал 3 января, что из сослуживцев в его подразделении никто не хотел идти на фронт.
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