Барселона установила температурный рекорд за 112 лет наблюдений в жару

8 июля 2026 года Барселона установила абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений: термометр на обсерватории Фабра на холмистой западной окраине города показал 40,7°C, превысив прежний рекорд 40°C, зафиксированный 30 июля 2024 года.