Чихать и плакать. Топ-9 самых аллергенных домашних растений

Аллергия — бич всех без исключения возрастов. Возникнуть она может в любой момент: еще вчера какой-либо аромат вызывал исключительно приятные чувства, а сегодня — сплошное чихание, слезы или что еще похуже и опаснее.
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