В Минобороны обсудили модернизацию армии и обеспечение войск в зоне СВО

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства, на котором основное внимание уделили модернизации Вооруженных сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО.
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