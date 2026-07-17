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В Минобороны обсудили модернизацию армии и обеспечение войск в зоне СВО

В Минобороны обсудили модернизацию армии и обеспечение войск в зоне СВО

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание коллегии военного ведомства, на котором основное внимание уделили модернизации Вооруженных сил, их оснащению и обеспечению боевых действий в зоне СВО.

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