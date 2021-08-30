Русская весна

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Ударом по Кабулу США убили семью из девяти человек, — CNN

Ударом по Кабулу США убили семью из девяти человек, — CNN

В результате удара американского беспилотника по целям, связанным с афганским подразделением террористической группировки «Исламское государство»*, в Кабуле погибли девять членов семьи, сообщает CNN со ссылкой на родственника одной из жертв.

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