Алексей Песошин вручил специальные государственные стипендии победителям фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Специальные государственные стипендии победителям XXV Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» вручил сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
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